Réseau Entreprendre a Palazzo Marino per parlare della rivoluzione blockchain

Questa mattina, in Sala Alessi a Palazzo Marino, Réseau Entreprendre Lombardia (REL) - associazione senza scopo di lucro che accompagna gratuitamente gli aspiranti neo-imprenditori nell’avvio della propria attività con l’obiettivo di creare posti di lavoro nella Regione Lombardia – e la Dott.ssa Laura Specchio Presidente della Commissione Politiche per il Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive, Commercio, Risorse Umane, Moda e Design del Comune di Milano, hanno presentato al pubblico il workshop “Blockchain - Impatto dell'Innovazione sull'Impresa e sul Lavoro: Opportunità e Prospettive.”

Nel workshop, con la finalità introduttiva e divulgativa della tecnologia innovativa della Blockchain, applicata al mondo del Lavoro e dell’impresa, sono stati trattati i seguenti temi: gli elementi fondamentali della tecnologia Blockchain: trasparenza, decentralizzazione e tracciabilità, i casi concreti di applicazione: certificazione notarile e fashion&design, le nuove figure professionali: il Blockchain Innovation Manager (BIM) e il Blockchain Technology Specialist (BTS), il mondo del lavoro e le HR. “Come Réseau Entreprendre Lombardia siamo lieti di avere trovato nel Comune di Milano un interlocutore sensibile al ruolo fondamentale che l'innovazione tecnologica, in particolare la blockchain, rivestirà in un futuro prossimo per lo sviluppo di nuovi modelli di impresa e di lavoro” dichiara Fabrizio Barini, Presidente di Réseau Entreprendre Lombardia che aggiunge: “E' importante in questa prima fase operare per favorire la divulgazione dei vantaggi della blockchain, perché ogni innovazione tecnologica è anche innovazione culturale”.

“Innovazione tecnologica, trasformazioni nel mondo dell’impresa e del lavoro sono ormai espressioni entrate nel linguaggio comune. E’ però importante che si entri nel merito delle questioni non solo per cercare di attrezzarci ai cambiamenti, ma anche per riuscire a coglierne le opportunità. Il convegno di questa mattina, organizzato in collaborazione con Réseau Entreprendre Lombardia, va proprio in questa direzione: un momento divulgativo e informativo su una tecnologia di cui sentiremo sempre più parlare in ambiti interdisciplinari e che interessano l’intera organizzazione produttiva e del lavoro, la Blockchain”, cosi dichiara Laura Specchio, Presidente Commissione Politiche per il Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive, Commercio, Risorse Umane, Moda e Design – Comune di Milano. Come relatori hanno contribuito al workshop: l'Ing. Pietro Azzara Presidente dell'Associazione Italia4Blockchain https://www.italia4blockchain.it/ - la prima associazione di categoria per lo studio, la promozione e la diffusione della tecnologia Blockchain in Italia – e la Startup innovativa REL WEXPLORE CEO Dott. Riccardo Spinelli https://www.wexplore.co/it/ - piattaforma tecnologica di servizi di carriera, HR e formazione per gli individui e per le aziende, per lo sviluppo di percorsi professionali internazionali.

“La tecnologia blockchain non sta rivoluzionando solo il modo di percepire, comprendere e valutare il business, ma anche le figure professionali, tecniche e manageriali necessarie per l'applicazione della stessa. Come Italia4Blockchain siamo attivamente impegnati nel formare i manager e gli specialisti della blockchain, e siamo felici di poter essere ospiti del Comune di Milano, insieme ad altre realtà di rilievo, per raccontare la nostra esperienza" dichiara Pietro Azzara Presidente Associazione Italia4Blockchain. Per il settore HR e le nuove opportunità professionali all’interno del mondo blockchain precisa Riccardo Spinelli, CEO di Wexplore startup innovativa: “Rivestirà un ruolo fondamentale l'analisi dell'accesso al settore attraverso il job enrichment e il job empowerment, delle sfide del mercato, delle potenzialità, del ruolo primario della cultura e dell’ecosistema, fattori che possono favorire l’occupazione e la crescita di valore del settore” e continua: “Wexplore ha elaborato l’approccio Blockchange per supportare le realtà che vogliono introdurre o hanno introdotto la blockchain, attraverso l'applicazione di un assessment personalizzato, che utilizza l’Intelligenza Artificiale, la Consulenza Virtuale insieme a metodologie scientifiche certificate, per misurare la “Blockchain Readiness” di un'azienda.