Rete antifascista accusa Pd e Fi. Interviene Fiano: "Attacchi a vanvera"

Emanuele Fiano



Quando si dice l'eleganza (del web). Valter Boscarello è un militante di sinistra. Anzi, sinistra sinistra. Viene invitato lunedì 10 luglio alla festa dell'Unità (uguale Partito Democratico) a parlare del "pericolo delle nuove destre" insieme al presidente dell'ANPI Roberto Cenati, all'ex sindaco di Sesto (caduta dopo oltre 70 anni) Monica Chittò, a Gabriele Messina e a Davide Romano, oltre che a Pietro Tatarella, enfant prodige di Forza Italia a Milano. Ma chi è Valter Boscarello? E' il portavoce della Rete Antifascista Milanese, che comprende Cgil e Arci. Il Boscarello, nell'ambito del dibattito, approfittando della presenza di un ospite non di sinistra, attacca duro. E Tatarella si difende dicendo che non è di certo fascista, spalleggiato da Gabriele Messina (i due si conoscono più che bene) che assicura che in effetti Tatarella no, non è fascista. Insomma, normale dialettica. Ma l'eleganza del web (per modo di dire) fa sì che il dopo sia importante quanto il durante. Così, dopo il convegno, per la precisione cinque giorni dopo, Boscarelli, taggando Mirko Mazzali, Luca Gibillini e Paolo Limonta (ovvero il gruppo consiliare di Sel, ma della scorsa consigliatura). In un post, dunque, Boscarello scrive: "Mi piacerebbe che il consigliere Comunale di Milano Pietro Tattarella (sic, ndr) di Forza Italia leggesse questo articolo insieme al suo caro amico Gabriele Messina del PD, il secondo che assicurava dell'assoluta fede antifascista del primo il quale a sua volta sosteneva che mai il suo partito si presta ad accordi con neofascisti. Li hanno in casa". E sotto, linkato, questo articolo di Left: https://left.it/2017/07/14/ caso-chioggia-lassessora- allistruzione-riscrive-la- storia-a-modo-suo-chi-si-deve- vergognare-sono-gli- antifascisti/



Apriti cielo! Tatarella reagisce: "Quindi questo per te significa che io sono fascista! Se devi accusarmi di qualcosa magari usa tesi meno fantasiose". Messina: "Io i fascisti provavo a menarli. Magari a volte le prendevo ma la faccia l'ho sempre messa. Informati della storia delle persone prima di buttare merda". A questo punto entra in campo un pezzo da novanta dell'antifascismo come Lele Fiano, che è stato sostenuto in prima linea da Messina ai tempi delle primarie per il sindaco di Milano: "Certo accusare uno del Partito Democratico come Gabriele Messina di connivenza con i fascisti in questo periodo in particolare, è veramente sublime. Negli ultimi 12 anni di sinistra al governo e non, solo noi abbiamo presentato progetti di Legge sulla lotta contemporanea al fascismo, tra cui quella in discussione adesso. Ma siamo sempre e solo stati da una sola parte, quella dell'antifascismo, con Gabriele Messina in prima fila. Un conto è rendere pubbliche le frasi pazzesche di questa assessora, che vanno segnalate e a cui va data risposta, un conto è attaccare a vanvera chi non ha bisogno della tua patente di antifascista". Boscarello ribatte: "Posso dire che commentate a minchia senza nemmeno leggere quello che gli altri scrivono. Di Messina non ho detto che ha simpatie fasciste, ho detto che nel dibattito ha sminuito la tolleranza delle destre istituzionali nei confronti delle formazioni neofasciste. Ma fai e dici pure quelli che ti fa comodo, poi non sdegnarti se accadono fatti come a Milano". E ancora: "Fare finta che il problema delle destre e delle commistioni con le aree neofasciste non esiste, non aiuta ne al dibattito, infatti la prendete sul personale, ne tantomeno a sconfiggere il problema del riemergere di idee che pensavamo sconfitte". Per la serie, caro Lele Fiano prendi appunti da Boscarello. Per Messina e Tatarella, invece, il tribunale dell'antifascismo web, ha già deliberato.