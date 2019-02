Riapre a San Valentino il Cinemino di Milano



Riapre il 14 febbraio il Cinemino, il cineclub di via Seneca a Milano che era stato sequestrato ad ottobre per violazioni in materia di sicurezza. La scelta di San Valentino non e' casuale ma vuole essere una "dimostrazione d'amore per il cinema".



La struttura riapre dopo una serie di lavori di adeguamento, e continua ad avere la stessa natura di prima. Quindi per vedere i film e' necessario avere la tessera dell'associazione culturale SeiSeneca, mentre il bar e' ad accesso libero. "Siamo diventati, nostro malgrado - spiegano dal cineclub -, dei luminari in materia di cinema e associazionismo tanto che un importante studio legale internazionale ci ha chiesto di poter far diventare Il Cinemino un caso di studio".