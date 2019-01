Riccanza, gran ritorno per Tommaso Zorzi

Grandi ritorni a #RICCANZA3 il cult show di MTV. Nel quinto appuntamento del docu-reality in onda questa sera alle 22.50 farà il suo rientro nel cast uno dei personaggi più amati di #Riccanza: Tommaso Zorzi, presente sin dalla prima stagione.

A partire da questa sera torneremo dunque a seguire le avventure di Tommaso insieme agli altri protagonisti dello show. Lo ritroviamo dal parrucchiere, insoddisfatto del nuovo taglio di capelli: cambiare look non è più una cosa facile per lui. Tommaso, che non si separa mai da Gilda, il suo cane, incontra anche due amici fidatissimi per condividere e mettere in piedi - con sempre più convinzione -un nuovo percorso lavorativo.

Intanto Elvezia, in un negozio davvero particolare di Ibiza, si dà allo shopping. In seguito, si concede una colazione orientale. Al suo rientro in Italia va sulle Dolomiti: è arrivato il giorno della Spartan Race, il momento di sfidare i suoi limiti. Le sorelle Morosi Visentin si concedono un brunch con tutta la loro famiglia, prima di dedicarsi al dovere. Alessia passerà una giornata di lavoro come Art Director, e Giorgia si dedica allo studio, ma in una location davvero super. Angelo è di nuovo a Milano, ma non è da solo: con lui c’è una ragazza. Antonio, come sempre, si prende cura dei suoi pettorali, e mentre gira per il centro di Milano cattura una nuova preda. Farid si comporta da perfetto fidanzato, organizzando a Genova una grande sorpresa per Noemi. Inoltre, ora che non è più single, limita le sue uscite a incontri con amici.



L’appuntamento con #Riccanza3 sarà preceduto alle 22.00 dal primo appuntamento con The Royal World, un format originale che condurrà i telespettatori dentro le vite esclusive di nove giovani reali e aristocratici provenienti da tutto il mondo e che si ritroveranno in un’elegante villa immersa nella campagna inglese. Con The Royal World sarà possibile vedere dall’interno le lussuose abitazioni di famiglia e i club privati inaccessibili, oltre a osservare senza filtro le giornate dei nove protagonisti, con gli alti e i bassi tipici della loro generazione. Nel cast ci saranno, tra gli altri, aristocratici con radici nel Regno Unito, in Russia, Austria, Nigeria, Irlanda. Grazie alle telecamere di The Royal World sarà possibile scoprire le persone vere che si celano dietro un titolo nobiliare e vedere cosa accade quando nove estranei svestono i panni “regali”.