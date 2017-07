Ricerca, la Regione finanzia il progetto delle auto intelligenti

Regione Lombardia finanzia le auto intelligenti

Siglato questa settimana l'accordo tra Regione Lombardia e STMicroelectronics per la realizzazione di veicoli intelligenti. Alla firma il presidente Roberto Maroni e l'assessore Luca Del Gobbo. Via libera dunque alla sperimentazione del progetto Teinvein, acronimo di Tecnologie innovative per i veicoli intelligenti. Il valore del progetto e' di 8,128 milioni di euro, il contributo della Lombardia é di 4,499 milioni. che dovrebbe portare alla realizzazione di veicoli intelligenti senza conducente.

"Ricerca e innovazione - ha commentato Del Gobbo - sono la chiave di sviluppo per nostre imprese e per il benessere dei nostri cittadini. Per questo nei primi 4 anni di legislatura abbiamo spinto tanto in questa direzione finanziando 85 interventi della Regione, con un investimento di 1,5 miliardi di euro. Siamo la prima Regione in Europa ad aver investito 106,7 milioni di euro a fondo perduto su progetti di Ricerca e Innovazione. Ne finanziamo subito 32 destinando loro un contributo pari a una media del 50 per cento del costo di ogni singolo intervento".

Maroni ha affermato: "Sono tanti i motivi di soddisfazione. Il tema dei veicoli intelligenti comporta una serie di conseguenze positive sull'ambiente, sulla qualità dell'aria, e rende questo accordo coerente con le visioni della Giunta. Investire in innovazione è un fattore di competitività fondamentale e la Regione vuole sostenere le imprese che si occupano di ricerca in questo ambito. L'obiettivo all'inizio di questa legislatura era di portare gli investimenti complessivamente dall'1,7 per cento al 3 per cento del Pil regionale gli investimenti in ricerca e innovazione e ora si può dire che prima della fine della legislatura, la Lombardia arriverà al 3 per cento. Ulteriore punto di forza è la collaborazione tra Istituzioni, in questo caso con le Università, che è davvero il modello che funziona e funziona particolarmente bene in questo settore della ricerca applicata, perché i grandi risultati dei nostri bravi ricercatori portino a migliorare le condizioni dei cittadini. Abbiamo l'ambizione di essere la Regione benchmark e il nostro punto di riferimento sono le Regioni d'Europa dei Quattro Motori, con cui vogliamo competere, e siamo disponibili a esportare i nostri modelli alle altre Regioni del nostro Paese".

Come spiegato da Del Gobbo, per raggiungere l’obiettivo di auto intelligenti servono almeno una decina d’anni e ci vogliono una serie di passaggi intermedi che mettano a sistema algoritmi e tecnologie. Tra i vantaggi, la semplificazione della guida per portatori di handicap "mediante l’implementazione di sistemi meccatronici di ausilio dei comandi pilota e mediante l’installazione di sensori che possano facilitare la guida". E poi grazie alle nuove tecnologie sarà possibile "aumentare la sicurezza stradale sia per i passeggeri che per i pedoni mediante il monitoraggio dello stato psicofisico del pilota e dell’ambiente circostante il veicolo, mediante lo sviluppo di logiche Adas nonchè mediante la comunicazione di informazioni da e verso l’infrastruttura e da e verso i veicoli adiacenti".

Di seguito una breve descrizione del progetto Teinvein per lo sviluppo di tecnologie innovative per veicoli intelligenti.

PROGETTO - L'obiettivo del Progetto e' in generale la realizzazione una piattaforma riconducibile ad un veicolo intelligente che funga da piattaforma di base per lo sviluppo di un veicolo completamente autonomo. I sistemi ADAS (advanced driver assistance systems) monitorano lo stato psico-fisico del guidatore e dei passeggeri, degli ostacoli e persone sul percorso, e facilitano la guida ai disabili. Inoltre interagiscono con altri veicoli e con una infrastruttura di controllo.

L'obiettivo di un veicolo intelligente e' ambizioso e raggiungibile nell'arco di non meno di 10 anni, deve necessariamente essere supportato da una serie di progetti intermedi, e TEINVEIN e' uno di questi. I principali obiettivi che il progetto si prefigge di raggiungere sono in particolare:

- riduzione dell'impatto ambientale mediante l'implementazione a bordo veicolo di sistemi meccatronici di ausilio dei comandi pilota che spingano il pilota ad adottare strategie di guida meno inquinanti;

- incremento della sicurezza stradale sia per i passeggeri che per i pedoni mediante il monitoraggio dello stato psicofisico del pilota e dell'ambiente circostante il veicolo, mediante lo sviluppo di logiche ADAS nonche' mediante la comunicazione di informazioni da e verso l'infrastruttura e da e verso i veicoli adiacenti;

- semplificazione della guida per portatori di handicap mediante l'implementazione di sistemi meccatronici di ausilio dei comandi pilota e mediante l'installazione di sensori che possano facilitare la guida.

Per ottenere questi obiettivi il progetto mette a fattor comune un'ampia gamma di tecnologie, sensori, sistemi e algoritmi.

IMPATTO TERRITORIALE - Le innovazioni potranno essere utilizzate dalle filiere industriali automotive lombarde e per il mercato ITS (Intelligent Transport Systems). Le tecnologie allo studio del progetto possono essere utilizzate in settori diversi: nel biomedicale per microscopia confocale, septtrografia di singola molecole, sequenziamento del DNA; in applicazioni industriali per il dimensionamento di particelle, per metrologia ottica di circuiti elettronici, della diagnostica per immagini