Richiedenti asilo, lite per partita a carte: 1 ferito e 1 arresto



Un richiedente asilo nigeriano di 36 anni è stato arrestato per lesioni personali gravi aggravate dopo che ieri sera, intorno alle 20.30, ha accoltellato un connazionale di 21 anni. La lite pare sia nata in seguito ad una partita a carte nel centro di accoglienza "Il Melograno" in via De Gasperi a Brugherio, hinterland milanese. Cinque euro la somma contesa, quindi sono partite le accuse di aver barato, e i primi schiaffi. E' il piu' giovane ad aver alzato le mani per primo, ma non era armato. Mentre la situazione si scaldava il titolare del centro di accoglienza gia' chiamava i carabinieri. Il secondo allora ha tirato fuori il coltello e lo ha colpito prima alla spalla sinistra vicino alla scapola, poi all'interno coscia destro. Quest'ultimo colpo avrebbe potuto essere fatale perche' arrivato in pronto soccorso i medici hanno rilevato che la lama era arrivata a poca distanza dall'arteria femorale. Ha comunque ricevuto una prognosi di 30 giorni. L'aggressore aveva appena gettato il coltello a terra quando i militari sono arrivati e lo hanno arrestato. Questa mattina ha subito un processo per direttissima.