Riciclaggio denaro sporco e truffe con Bitcoin, indagati

Indagate 3 persone per truffa riciclaggio tramite Bitcoin e attivita' di investimento finanziario senza esserne abilitati in un'operazione condotta dagli agenti della Polizia locale di Milano. Agli indagati sono stati sequestrati contanti e beni per trecentomila euro.