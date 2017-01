Riciclaggio, Finanza: banca non segnala 41 operazioni anomale



I militari del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Brescia hanno scoperto nella filiale di Mantova della Banca Carige S.p.A. l'omessa segnalazione all'Unita' di Informazione finanziaria della Banca d'Italia di 41 operazioni per 1.539.433 euro, ritenute anomale e riconducibili a operazioni di riciclaggio. I controlli - spiega la Gdf - hanno avuto origine dalle risultanze acquisite nel corso di una precedente indagine di polizia giudiziaria, chiamata "Swiss Opportunities", che aveva portato alla scoperta di un'associazione a delinquere transnazionale finalizzata alla truffa, riciclaggio, abusivismo finanziario e raccolta abusiva del credito. Gli indagati aveva avevano raccolto 7,6 milioni di euro da italiani, residenti sia in Italia che a Dubai, prospettando falsi investimenti finanziari e truffando 162 risparmiatori.



Uno degli indagati, Antonello Moroncini, ha utilizzato un conto corrente a lui riconducibile per accreditare il denaro dei risparmiatori truffati e poi "monetizzarlo". I militari hanno quindi rilevato le irregolarita' da parte del direttore della filiale mantovana in quanto responsabile dell'attivita' antiriciclaggio "di primo livello", per aver omesso di segnalare 41 operazioni caratterizzate da evidenti elementi di anomalia e hanno inoltrato le contestazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le relative sanzioni, fissate dall' 1 al 40 % del valore della singola operazione non segnalata.