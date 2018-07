Rider: il Comune di Milano lancia lo sportello, i sindacati disertano

Rider, il Comune di Milano inaugura oggi negli spazi del Centro per l'impiego e la formazione di viale D'Annunzio il proprio sportello "dedicato all'ascolto, alla formazione e alla consulenza sui temi della sicurezza stradale e dei diritti del lavoro", dedicato esclusivamente ai lavoratori che eseguono le consegne per le piattaforme di food delivery. L'iniziativa di Palazzo Marino è la prima di questo genere in Italia.

Alle 12 di oggi, anche il primo incontro sul tema tra Comune, piattaforme, rappresentanti dei rider e associazioni di categoria e sindacati. Ma proprio questi ultimi hanno accolto tiepidamente la nascita del Centro comunale, lamentando scarsa concertazione e una "invasione di campo", tanto che non presenzieranno alla presentazione dello sportello delle 11.

Commenta il segretario generale della Cgil Milano Massimo Bonini: "Avevamo avanzato la proposta di uno sportello che facesse rete con i nostri ma il Comune ha deciso di andare avanti per la sua strada, decidendo di fare consulenza su una materia sindacale. La Uil, dal canto proprio, domani lancerà durante il convegno “Chiamateci fattorini” una serie di proposte per le tutele ai lavoratori della cosiddetta gig economy.