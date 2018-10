Rifiuti, l'allarme della Lega: "Milano è la nuova Terra dei Fuochi"

GRIMOLDI (LEGA): "MILANO NUOVA TERRA DEI FUOCHI, AUMENTARE CONTROLLI"

"Ieri notte a Milano, nella periferia nord tra Bovisasca e Quarto Oggiaro e nell'hinterland nord a Novate, a poca distanza, due depositi finiti in fiamme, un deposito di stoccaggio rifiuti andato in fiamme esattamente come quello bruciato in provincia di Pavia una settimana fa. A prescindere dalle cause di questi ultimi due incendi è sotto gli occhi di tutti che in Lombardia da mesi continuano a bruciare depositi di rifiuti, legali o illegali, situati tra l'area metropolitana di Milano e la provincia di Pavia.

Aree che si stanno trasformando pericolosamente in una nuova Terra dei Fuochi, come denunciamo da tempo, denunciando questa inquietante escalation di incendi dolosi nei depositi di stoccaggio o in discariche tra l'hinterland milanese e il pavese". Lo afferma lPaolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega. "Questi roghi - evidenzia - confermano che occorrono ancora più uomini e mezzi per pattugliare i territori lombardi e che occorre ancora maggiore attenzione delle Prefetture e delle Procure, che peraltro da tempo stanno ben operando ottenendo buon risultati in termini di arresti, sulle attività illecite di smaltimento dei rifiuti, un nuovo business malavitoso purtroppo in espansione in Lombardia come dimostrano gli arresti della scorsa settimana".