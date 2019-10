Rifiuti: ancora un incendio in un impianto nel Lodigiano

Ancora un incendio in un impianto di recupero e smaltimento rifiuti nel Lodigiano. Attorno alle 6 di questa mattina sono bruciati, nel piazzale esterno dell'impianto della Linea Ambiente di Fombio, rifiuti indifferenziati su circa 30 metri quadrati, soprattutto di plastica. L'impianto, di oltre 1200 metri quadrati, fa parte del gruppo a partecipazione pubblica Linea Group Holding (Lgh) formato dalle municipalizzate di Cremona, Pavia, Lodi, Rovato e Crema. L'impianto tratta rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi. Fortunatamente al momento non si registrano feriti o intossicati.