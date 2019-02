Rifiuti: Area Sud Milano spa fa domanda concordato preventivo

Area Sud Milano spa ha depositato il ricorso prenotativo presso il Tribunale di Milano contenente la domanda di concordato preventivo con riserva, deliberato dal cda lo scorso 14 febbraio.

La societa' opera nella raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani di 4 comuni dell'hinterland milanese; gli azionisti sono: A.M.A. Azienda Multiservizi Ambientali di Rozzano (40,97%), Daneco Impianti Srl in liquidazione in concordato preventivo (25%) e i Comuni di Cesano Boscone (10%), Corsico (10%), Pieve Emanuele (7%), e Locate Triulzi (7,03%). "Il Cda - spiega in una nota Gerardo Losito, amministratore delegato - ha ritenuto di ricorrere a tale procedura per meglio gestire la precaria situazione finanziaria nella quale versa, determinata, tra l'altro, da commesse in deficit economico e finanziario nonche' da squilibrio finanziario causato dall'inesigibilita' di taluni crediti verso clienti oltre che dall'impossibilita' per la societa' di ricorrere al credito per effetto della revoca delle facilitazioni e degli affidamenti precedentemente concessi dagli istituti finanziari".

Area Sud Milano S.p.A. serve i comuni di Rozzano (42.417 abitanti), Pieve Emanuele (16.118 abitanti), Locate Triulzi (10.216 abitanti), Sesto San Giovanni (81.822 abitanti) e Castellaneta (17.095 abitanti) con 204 dipendenti in organico e un fatturato 2017 di 17,3 milioni di euro.

La societa', si afferma, ha messo in atto una serie di interventi di efficientamento, funzionali al piano concordatario che consentano il rilancio dell'attivita' e la ristrutturazione del debito anche, auspicabilmente, con l'ingresso di nuovi partners. Il deposito del ricorso e, quindi, il piano concordatario in continuita' aziendale, e' finalizzato a preservare il patrimonio sociale garantendo attraverso la continuita' aziendale la corretta esecuzione dei servizi a favore dei Comuni e la tutela della struttura organizzativa mantenendo i livelli occupazionali.

La societa' e' assistita dallo studio legale Santaroni Barberi & Rondinone, con il team di professionisti dello studio coordinati da Mario Santaroni e composto dagli avvocati Mauro Barberi e Francesco Ferrari.