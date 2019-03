Rifiuti Milano, M5S propone sperimentazione di tariffazione puntuale

Il Movimento Cinque Stelle ha proposto al consiglio comunale milanese un progetto sperimentale per la tariffazione puntuale dei rifiuti. Spiega il consigliere M5S Gianluca Corrado : "Già nell’anno 2014 il Consiglio comunale di Milano aveva approvato un ODG del MoVimento con il quale si impegnavano il Sindaco e la Giunta ad avviare un progetto pilota per la tariffazione puntuale relativamente alla gestione dei rifiuti. Tariffazione puntuale significa premiare il merito, quindi far pagare meno a chi produce meno rifiuti e far pagare di più a chi invece ne produce tanti. È un principio di buon senso, un principio fondamentale per sensibilizzare i cittadini sul tema fondamentale del riciclo e della riduzione dei rifiuti. Da allora però di tariffazione puntuale abbiamo letto solo nei piani strategici presentati anno per anno, ove l’amministrazione e il gestore si dichiarerebbero disponibili a testare tale fondamentale innovazione che però nei fatti nessuno spinge. Oggi, in occasione della discussione sull’ennesimo piano strategico e sulla tassazione da applicare per l’anno a venire, abbiamo presentato un ODG per chiedere che il progetto sperimentale abbia inizio entro l’anno in corso. Ci auguriamo che il Sindaco e la maggioranza a guida PD non perdano l’ennesima buona occasione per introdurre, finalmente, un sistema di tariffazione che premi il merito. Che premi concretamente il rispetto per l’ambiente".