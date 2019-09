Rifiuti: nel milanese controlli depositi, su 341 impianti multe in 25% casi

Rifiuti: nel milanese controlli su impianti, multe in 25% casi

I controlli straordinari messi in campo da Arpa, Vigili del fuoco, Citta' metropolitana di Milano e polizie locali sul fronte degli impianti di stoccaggio dei rifiuti danno i primi frutti. I sopralluoghi effettuati negli ultimi 5 mesi hanno interessato il 35% dei 341 impianti ad alto rischio - pari al 49% del totale - e nel 25% dei casi ci sono state multe per irregolarita'. I dati sono emersi nella Prefettura di Milano, al termine del Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica, che ha affrontato il problema degli incendi degli stoccaggio di Rifiuti, con i controlli che saranno terminati entro la prossima primavera. Le istituzioni sono al lavoro anche per una mappatura dei capannoni industriali abbandonati che potrebbero potenzialmente ospitare depositi illeciti. Al tavolo ha partecipato anche l'assessore all'Ambiente della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, che ha parlato di "incontro positivo". "Ho proposto di creare una blacklist anche per le autorizzazioni nel campo della gestione dei Rifiuti", ha spiegato al termine della riunione. Per l'assessore, sul fronte del fenomeno incendi, emerge "un livello fisiologico e a mio parere non patologico". Al tempo stesso pero' secondo Cattaneo "a livello nazionale c'e' un tema di scarsita' di impianti" e stanno sopravvenendo nuove criticita' "perche' si stanno chiudendo sbocchi verso altri Paesi". "Serve soluzione normativa perche' elementi strutturali spingeranno ad un aumento" delle tensioni sul settore dei Rifiuti.