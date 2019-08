Arpa, domato rogo azienda Lodi. Attivati nuclei polizia ambientale

Rifiuti: Arpa, domato rogo azienda Lodi; proseguono campionamenti



L'incendio scoppiato a Codogno risulta completamente domato, anche i focolai sono stati spenti. E' quanto fa sapere, in una nota, Arpa Lombardia. Il filtro del primo campionatore ad alto volume, finalizzato alla misura di Idrocarburi policiclici aromatici (Ipa) e diossine, posizionato alle ore 7 del 28 agosto, e' stato rimosso alle ore 16.20 dello stesso giorno e inviato al laboratorio Arpa per le analisi che richiedono non meno di 72 ore. Sempre nella giornata di ieri, intorno alle ore 16.30, e' stato avviato il campionamento di un secondo filtro che e' stato ritirato nella tarda mattinata del 29 agosto. Oggi, con un nuovo filtro, e' stato fatto ripartire il terzo campionamento di aria che terminera' domani nella tarda mattinata. L'Arpa ritiene, in base all'esperienza acquisita da casi analoghi e dall'andamento dell'evento, che domani mattina potra' terminare il campionamento dell'aria tuttora in corso. Le prime risultanze analitiche saranno disponibili nella giornata di martedi'.



Rifiuti: Regione Lombardia, attivati nuclei polizia ambientale





"La polemica sollevata dal Pd sull'istituzione dei 'Nuclei di Polizia ambientale' e' priva di ogni fondamento". Lo affermano gli assessori regionali Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima) e Riccardo De Corato (Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale), rispondendo al Pd che aveva chiesto di copiare la Prefettura di Pavia con i nuclei ambiente e facendo sinergia tra le varie istituzioni. "Regione Lombardia - precisa Cattaneo - si e' prontamente attivata per promuovere con le Prefetture la creazione di Nuclei al fine di prevenire lo stoccaggio, il traffico illecito e gli incendi di rifiuti. Le iniziative avviate stanno dando risultati significativi in termini di prevenzione. E la provincia di Lodi e' tra quelle in cui i Nuclei sono attivi". Dal canto suo De Corato ha ricordato "che lo scorso 11 aprile abbiamo illustrato agli amministratori dei Comuni capoluogo le norme per la sottoscrizione di un accordo di collaborazione con Regione Lombardia finalizzato proprio all'attivazione sperimentale dei Nuclei. Accordo che e' stato gia' sottoscritto con i Comuni di Como, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Varese". Nelle file del Pd, la consigliera regionale Patrizia Baffi, aveva invece chiesto di copiare "l'esempio della Prefettura di Pavia con i suoi nuclei ambiente e puntiamo a fare sinergia tra le varie istituzioni" per prevenire il fenomeni degli incendi nei depositi di rifiuti, l'ultimo dei quali a Codogno.