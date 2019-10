Rifiuti: sequestrato deposito da 3500 tonnellate nel Varesotto

Un deposito illegale di rifiuti da 3500 tonnellate e' stato sequestrato dai carabinieri del Noe (Nucelo operativo ecoligico) di Milano: il valore stimato e' di oltre due milioni di Euro. Il deposito si trovava a Origgio (Varese) e il sequestro e' stato operato dai militari della compagnia di Saronno. Tutto e' nato dal controllo dello stabilimento industriale dove erano gia' stoccati oltre 3.500 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti in gran parte da imballaggi misti, materiali inerti e pneumatici fuori uso. L'azienda, seppur formalmente registrata per trattare rifiuti, a seguito di trasformazione societaria non aveva le autorizzazioni valide. Quindi l'impianto, grande circa circa 22.800 metri quadrati, e' stato sequestrato insieme a 8 mezzi utilizzati per la movimentazione e lo stoccaggio: il valore complessivo stimato dai militari si aggira attorno ai 2 milioni di euro. I successivi accertamenti dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Milano hanno permesso poi di risalire al legale rappresentante della societa' che aveva ceduto il ramo d'azienda e all'amministratore unico della ditta che aveva ceduto l'impianto: i due sono stati denunciati. Nei prossimi giorni saranno svolte le attivita' di campionatura e caratterizzazione dei rifiuti allo scopo di procedere alla rimozione per inviarli a recupero presso impianti autorizzati.