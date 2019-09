Raccolta-stoccaggio rifiuti speciali, sequestrato capannone in Brianza



Raccoglievano e smaltivano rifiuti speciali in maniera illegale in un capannone nel comune di Lissone, in provincia di Monza-Brianza. Per questo, i carabinieri del Noe hanno sequestrato l'area, adibita a sito di stoccaggio abusivo di rifiuti, insieme ai militari della Compagnia di Desio (Monza). L'operazione arriva dopo diverse segnalazioni da parte di alcuni cittadini, insospettiti da un aumento anomalo di camion in transito nella zona industriale.



L'azienda, nonostante operasse nel campo del trattamento dei rifiuti, non era in possesso di alcune autorizzazioni che le avrebbero consentito di gestire, raccogliere e smaltire i rifiuti: nel sito, sono stati trovati, già stoccati, 35 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in particolare imballaggi misti e rifiuti da apparati elettrici ed elettronici. Il valore dei sequestri è di 800mila euro.

Cattaneo: "Grazie ai cittadini per la loro segnalazione"