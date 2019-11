Riforma del trasporto locale: fumata nera al vertice Regione-Milano

Fumata nera sul trasporto pubblico locale al vertice di oggi a Palazzo Pirelli tra Regione Lombardia e Comune di Milano. Sul tavolo la riforma della governance delle Agenzie di bacino del trasporto pubblico locale proposta dalla Lega con una diversa distribuzione del peso tra i vari Comuni del Milanese che diminuirebbe l'incidenza di Milano città.

"Non abbiamo ancora concordato, ma ci siamo impegnati ad una reciproca interlocuzione per il futuro, quindi l'emendamento nell'ultima versione subira' delle leggere modifiche che in parte recepiscono le riflessioni del Comune di Milano e che soprattutto riportano un impegno forte a sederci a un tavolo che ha un termine di scadenza di tre mesi, durante il quale arrivare a sviscerare tutti gli elementi", ha spiegato l'assessore lombardo ai Trasporti Claudia Maria Terzi al termine della riunione, durata circa un'ora e mezza, ribadendo tuttavia che "il principio fondamentale per la Giunta, e in particolare per i gruppi consiliari di maggioranza", e' "di assicurare una maggiore partecipazione possibile a tutti i territori che costituiscono le Agenzie". Nello specifico la nuova proposta della Regione, contenuta in nuovo emendamento alla legge di semplificazione che sara' votata oggi dal Consiglio regionale, fa salire dal 45% al 50% il limite della somma delle quote che il Comune di Milano e della Citta' metropolitana di Milano possono detenere all'interno dell'Agenzia di bacino (oggi e' il 62%). Inoltre e' previsto che il riassetto scattera' da marzo e non piu' da gennaio, per dar modo al tavolo di discutere soluzioni alternative.

"Abbiamo ottenuto un confronto istituzionale ma rimaniamo profondamente contrari a questa modalita' e a questa modifica della legge" ha commentato all'uscita il capogruppo del Pd, Fabio Pizzul.

Granelli: "Se atti illegittimi, pronti a usare ogni strumento"

Duro l'assessore milanese Marco Granelli: "Mi aspetto un rapporto tra le istituzioni. Se nel frattempo loro voteranno una legge che non e' legittima, noi utilizzeremo tutti gli strumenti per difendere tutti quei cittadini che ogni giorno vogliono usare il trasporto pubblico e sono costretti ad usare la macchina per l'inefficienza di Regione Lombardia". Palazzo Marino potrebbe decidere di impugnare la norma: "Intanto bisogna vedere il testo che sara' approvato, poi va sottolineato che approvare una legge in cui si mettono dei numeri e poi si dice 'apriamo un tavolo' non mi pare sia il modo migliore di ragionare tra enti".

"Non si fanno dei vertici a dieci minuti del voto - ha aggiunto Granelli parlando ai cronisti -. Noi abbiamo dimostrato la volonta' di fare le cose insieme, come la metropolitana fino a Monza e le altre infrastrutture di interesse pubblico. Questa e' la nostra strada non quella dei colpi di mano e di partiti che vogliono decidere loro e mettere le mani sui Consigli di amministrazione e sulle gare". "Qui non siamo al mercato delle vacche. L'area milanese piu' quella di Monza e Brianza rappresenta piu' di 4 milioni di abitanti, che fanno la stragrande maggioranza dei movimenti su trasporto pubblico. Questo emendamento riduce a queste aree, quindi non solo a Milano ma anche ai comuni della Citta' Metropolitana e della provincia di Monza e Brianza, il loro peso nell'agenzia. A noi preoccupano 4 milioni di abitanti con un peso ridotto, soprattutto perche' sono in quelle zone in cui si stanno facendo nuove metropolitane e si aumentano i chilometri di trasporto pubblico e dove si fanno investimenti. Noi non vogliamo che la politica dei partiti voglia mettere le mani su questa realta' proprio quando si stanno facendo le gare e cambiando i consigli di amministrazione".

"Noi - ha concluso - siamo disponibili a metterci al tavolo ma per migliorare una legge, non per fare dei colpi di mano che vanno non contro Milano ma contro la maggioranza dei passeggeri che ogni giorno vogliono muoversi e avere servizi adeguati, non come quelli di Trenord".