Riforme: Consiglio Lombardia, no referendum su taglio parlamentari

Il Consiglio regionale della Lombardia ha bocciato, con voto segreto, la proposta di referendum sulla legge costituzionale che prevede il taglio dei parlamentari. Per essere approvato il documento doveva incassare la maggioranza assoluta di 41 si', invece alla fine 39 consiglieri si sono espressi a favore, 11 hanno votato no e 10 si sono astenuti. La proposta, presentata dal capogruppo di +Europa Michele Usuelli era stata approvata in commissione Affari istituzionali. Per diventare operativo, comunque, il documento avrebbe dovuto essere approvato da almeno altri quattro Consigli regionali.

"Non e' vero - ha sostenuto il relatore Usuelli - che questo argomento sia poco 'sentito' dalla gente. Ed e' dovere di noi eletti per primi, dare modo ai cittadini di potersi esprimere su un tema tanto importante dopo un serio e approfondito dibattito in merito". Di "opportunita'" ha parlato il presidente dei consiglieri di Forza Italia, Gianluca Comazzi. A Roma, ha osservato, "su questo tema e' stata raggiunta quasi l'unanimita', ma sarebbe stato meglio inserire un cambiamento di tale portata in un contesto piu' ampio in grado di rivedere, migliorandolo, l'assetto delle istituzioni". Per Niccolo' Carretta (Lombardi Civici Europeisti), "in un'epoca di antipolitica, e' una scelta coraggiosa schierarsi a favore di un referendum di questo tipo". Il capogruppo leghista Roberto Anelli ha invece messo in evidenza la coerenza del suo movimento politico. "A Roma - ha ricordato - abbiamo votato si' al taglio dei parlamentari ben quattro volte nei due passaggi Camera-Senato. Non ci sono dubbi su come la pensiamo, come non c'e' ambiguita' nella Lega circa lo strumento referendario. Lo stesso non si puo' dire di altri partiti, che ad esempio, solo poche settimane fa, non hanno sostenuto la richiesta di referendum sul sistema elettorale maggioritario". Mentre il capogruppo del Pd a Palazzo Pirelli, Fabio Pizzul, ha confermato il sostegno alla proposta facendo presente che "da' modo al corpo elettorale del popolo italiano di potersi esprimere su una scelta che e' molto impegnativa per quanto riguarda la nostra storia istituzionale, visto che si va a toccare uno degli elementi fondamentali, ossia la dimensione rappresentativa". Il Movimento 5 Stelle, annunciando voto di astensione, con il capogruppo Marco Fumagalli ha sostenuto "di non temere l'eventuale celebrazione di questo referendum, piuttosto lo riteniamo inutile". Posizione poi ribadita dal consigliere segretario dell'Ufficio di presidenza, Dario Violi (M5s), che ha rivendicato come la riduzione del numero dei parlamentari non sia una svolta demagogica, "ma un impegno che il M5s aveva assunto con i cittadini e che e' stato in grado di portare a termine".