Riina, Maroni è per la scarcerazione: "Umanità e dignità prevalgano"

"Toto' Riina, lo conosciamo bene, e' il boss dei boss, pero' c'e' un livello di umanita' che deve prevalere in quelle condizioni, quando si sta per morire. Sono d'accordo con quello che ha detto la Corte di Cassazione perche' l'ultimo atto della vita deve essere garantito in modo dignitoso a chiunque, anche al peggiore dei criminali, altrimenti tanto vale reintrodurre la pena di morte". E' il commento del presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni alla vicenda sollevata ieri dalla decisione della corte di Cassazione, con l'accoglimento del ricorso del difensore del 'capo dei capi' che ha chiesto il differimento della pena o i domiciliari per il boss, ormai 86enne e molto malato. Maroni, che e' stato anche ministro dell'Interno, ne ha parlato con i giornalisti questa mattina, estendendo la riflessione: "Noi abbiamo abolito la pena capitale perche' la riteniamo ingiusta a differenza di altri stati: se sei colpevole devi espiare la tua colpa ma io non ti privo della vita, perche' deve prevalere l'umanita'". Il governatore dissente rispetto a chi ha invece dichiarato che ci sono elementi per ritenere che, nonostante la malattia Toto' Riina sia ancora di fatto il capo di Cosa Nostra, e che quindi meriti di rimanere al carcere duro fino alla fine: "Non sono d'accordo con chi dice che deve rimanere in carcere e morire in carcere perche' Riina e' Riina."

"Le regole prevedono che se una persona e' in condizioni di salute incompatibili con il carcere duro bisogna agire di conseguenza. La sentenza della Corte di Cassazione va semplicemente nel senso del rispetto delle regole". Cosi' il leader radicale Marco Cappato. Per il capo di Cosa Nostra e' stato richiesto il differimento della pena o la detenzione domiciliare, vista l'eta' - Rina e' ormai ultra ottantenne- e le gravi condizioni di salute. La battaglia per i diritti dei detenuti e' stata uno dei punti fermi di Marco Pannella, a lungo leader e ispiratore dei Radicali in Italia.