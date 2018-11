Rimaflow, accordo con Unicredit in Prefettura: l'attività si sposta

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - Oggi in Prefettura, dinnanzi al Prefetto di Milano Renato Saccone, è stato sottoscritto dalle parti Rimaflow Società Cooperativa a.r.l. e Unicredit leasing Spa un importante accordo che, dopo diversi anni di trattativa, pone fine alla delicata e complessa vicenda dell’ex azienda Maflow di Trezzano sul Naviglio. L’intesa è stata raggiunta grazie alla continua e costante attività di mediazione svolta dalla Prefettura di Milano, con il coinvolgimento della Caritas ambrosiana e costituisce la base per garantire la prosecuzione del progetto Rimaflow e la salvaguardia dell’occupazione dei soci-lavoratori della Cooperativa. E’ stato definito un percorso condiviso in ordine al rilascio dell’immobile e alla individuazione di un altro sito idoneo dove trasferire le attività. Grande soddisfazione è stata espressa dalle parti per la sinergica cooperazione dei diversi attori che, in un momento economico particolare, si sono impegnati, in un’ottica solidaristica e sociale, per dare speranza al rilancio di nuove attività, a tutela della dignità dei lavoratori e del loro innovativo progetto. La Prefettura di Milano assicurerà un’azione di monitoraggio per il rispetto degli impegni assunti e l’attuazione dell’accordo.