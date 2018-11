Rimborsi Tari, al Comune il primo round: Palazzo Marino non ha sbagliato

Rimborsi Tari, al Comune il primo round

Nessun rimborso per i cittadini milanesi che si sono trovati a pagare una Tari sui box di pertinenza che, stando al ministero dell'Economia, sarebbe stata calcolata in modo errato dall'amministrazione per gli anni dal 2014 al 2017. Come riferisce l'Ansa, il Comune di Milano, per ora, esce vincitore dalla vertenza su cui la Commissione tributaria provinciale ha emesso il 19 ottobre la sentenza di primo grado.

Secondo i giudici "per gli anni in esame era dovuta anche per i box di pertinenza la quota variabile, come applicata dal Comune". L'amministrazione quindi "ha correttamente proceduto visto anche che il legislatore non ha mai precisato il concetto di pertinenzialità". La circolare del ministero dell'Economia e delle Finanze del novembre 2017, che parlava di un errore di calcolo della tassa, "è ininfluente".

L'assessore al Bilancio del Comune, Roberto Tasca, ha rivendicato "non tanto una vittoria ma se mai la serietà di quanto fatto dall'amministrazione", che si era già chiesta se fosse opportuno o meno rimborsare i cittadini. Palazzo Marino aveva stabilito che il rimborso, per chi aveva titolo a riceverlo, sarebbe potuto arrivare a seguito di un'istanza presentata dai cittadini. Di istanze ne sono arrivate circa 5 mila, sospese in attesa della sentenza definitiva.

La tariffa variabile della Tari sui box di pertinenza vale circa 50 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2017, si tratta di quasi 12 milioni l'anno. Il 27 novembre l'assessore Tasca ha in programma un incontro con le associazioni dei consumatori per informali delle novità.