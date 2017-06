Rimpasto, il gioco della sedia a Palazzo. La briciola di Roberto Caputo

Beppe Sala

Niente part time e niente distrazioni per gli assessori del Comune di Milano. Il coach Beppe Sala è stato chiaro: se vi volete candidare, dimettetevi da assessori. Il messaggio è palese: nessuno dei suoi dodici può stare a Palazzo Marino a mezzo servizio. Ha poi aggiunto che, in un eventuale rimpasto, i nuovi nomi li sceglierà lui. Che dire, Beppe le idee chiare le ha di certo, Pd concorde o meno. Il problema sono gli altri. Già, perché con le politiche sempre più vicine e le regionali alle porte si sono accese le velleità di molti. Velleità più che giustificate si intende, ma che potrebbero portare a un vero valzer di poltrone.

E allora, perché non un bel gioco della sedia... ve lo ricordate? Si mettono giù delle sedie, una sempre meno dei partecipanti, parte la musica, tutti girano in tondo fino a quando la canzone di turno non si ferma e scatta la corsa ad accaparrarsi la sedia. Quello che resta in piedi è fuori. Con la nuova legge elettorale, al voto in queste ore, diventare onorevoli non sarà certo facile, a meno che non si salga sulla cresta dell'onda e non si sia uno dei nominativi in lista bloccata. Anche le regionali sono una bella scommessa, sia per vittoria che per numero di voti necessari. Quindi, come se la giocheranno i vari Maran, Majorino, Tajani, Rozza, Granelli...? Meglio il rischia tutto o la “sedia” in Comune a Milano? Se la canzone del gioco, poi, fosse Questo è il ballo del qua qua per un papero che sa, fare solo qua qua qua... bè ci sarebbe quasi da ridere, se non da piangere!

Roberto Caputo