Rimpasto Milano, Fabio Terragni ai trasporti. Rumors

di Fabio Massa

Un nome in testa Beppe Sala ce l'ha, eccome. Per il rimpasto. Non tutto interno, ovviamente. Senza farsi dettare la linea dai partiti, ovviamente. Il nome - secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano - è quello di Fabio Terragni. Persona di grande esperienza, è uno dei manager più stimati a sinistra. Dopo un esordio di carriera da giornalista ha infatti ricoperto ruoli importanti in Pedemontana e altre realtà miste pubblico-private. Attualmente è il presidente di M4. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano, Terragni sarebbe già stato sondato. Tuttavia i tempi non saranno brevi. In ottica globale, il rimpasto non sarà ampio ma vedrà Marco Granelli spostarsi dai trasporti al sociale (e dunque prendere il posto di Pierfrancesco Majorino) e - appunto - Fabio Terragni andare a ricoprire il suo ruolo.

fabio.massa@affaritaliani.it