Riparazioni in pelle: a Citylife rivive una bottega storica. FOTO

Riparazioni in pelle: a Citylife rivive una bottega storica

All’inizio fu “il Giussani”. Era il 1949, all’angolo tra via Paolo Lomazzo civico 55 e via Monviso, sotto l’occhio benedicente della Madonna di Lourdes che guarda in diagonale come in un ideale gioco dei quattro cantoni, per mezzo secolo il dominus è stato lui. Proprietario di uno spazio dove, accanto ad una piccola esposizione, il cuore pulsante della sua attività era quello delle riparazioni di pelletteria. Un punto di riferimento anche per chi – ed erano numerosi – veniva da fuori zona per fare aggiustare borse o valigie cui teneva tanto; una sorta di toponomastica per gli aficionados della zona che innova nella continuità della tradizione, come dimostrano operazioni immobiliari di tutto rispetto proprio di fronte “al Giussani”. Uno splendido edificio liberty che ha visto lo sviluppo “a caldo” de Il Sole 24 Ore e che ora ambisce a diventare TheLoma.

Il Giussani era famoso anche per il proprietario: un signore dai modi burberi, interista fino all’osso, non insensibile al fascino femminile, che si faceva amare dai clienti… al momento del ritiro. Non per la solerzia nel riparare – bisognava avere pazienza, la data era piuttosto flessibile – ma per la qualità dell’intervento che, molto spesso, andava ben al di là del “mettere una pezza”: la riparazione si trasformava in una (ulteriore) creazione artigianale che dava valore aggiunto all’oggetto usato.

Lui, il Giussani, sempre solo nel suo negozio/laboratorio/magazzino dove ogni volta ti domandavi come potesse ritrovare i capi che gli erano stati affidati. Ad un certo punto, decenni fa, arriva ad affiancarlo Maria Pia, bella di una bellezza discreta, garbata, che poi reggerà il negozio da sola quando il Giussani (anche lei lo chiama così) dovrà lasciare per evidenti limiti di età, oggi giunta a 95 primavere.

Un giorno compare un avviso nella vetrina, dal tono mesto: si chiude. E si invita chi ha oggetti in giacenza a ritirarli. Sembra la fine, della attività, di quel negozio sull’angolo e di un altro pezzo di storia. E di vita della zona.

Finché arriva lei, Emilia Sala, che ridà vita ai locali, all’attività, fondendo la tradizione precedente con il tocco e la classe personali. Studi di lingue, una passione per l’arte contemporanea, di una famiglia della Milano bene per tradizioni, Emilia ha una passione fisica per il cuoio. Ne conserva un pezzo da anni, da un trasloco all’altro, fino a quando decide che deve dargli corpo. E’ il periodo successivo alla crisi del 2008 e un giorno, con il suo pezzo di cuoio, entra nel negozio del Giussani. Dice a Maria Pia che vorrebbe imparare a farsi una borsa: non c’è altro modo che frequentare la bottega e, come si diceva, rubare il mestiere. L’appuntamento con quei locali diventa fisso, ogni settimana; alla pratica sul campo Emilia decide di affiancare un corso di alta pelletteria seguito da una esperienza in una azienda storica milanese.

Così nasce una nuova artista della pelle, una Artigiana che fonde nelle creazioni (il suo marchio è Flora Carmelin) il suo credo di vita ispirato alla essenzialità (Less is more) ma anche il rapporto con il cuoio (materiale vivo, forgiabile) ed il colore, elemento che incorpora la sua passione per l’arte e una carica di allegria e leggerezza.

Il negozio del Giussani – rimarrà così nella mente di chi lo conosceva – riacquista in questo modo vita e, soprattutto, una nuova fisionomia. Emilia ha portato luce e ordine in quei locali che mantengono, grazie a pavimenti, infissi e arredamento, i tratti originali del primo Novecento. Una bottega (d’arte) dove Emilia ti accoglie con un sorriso, indaffarata tra riparazioni, studio di una nuova collezione con il suo marchio, piccole campionature per stilisti e, udite udite, produzione di pelletteria su misura. Pensavamo fosse solo la regina Elisabetta a volere borse uniche (Launer)... invece avviene anche nella frenetica Milano, in un angolo di storia cittadina, all’ombra dello Storto e del Dritto del Citylife !