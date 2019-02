Ripartono i lavori al Giardino dei Giusti. Via libera dal ministero

Riprenderanno in settimana i lavori di riqualificazione del Giardino dei Giusti di Milano. E' arrivato infatti il parere positivo del ministero dei Beni culturali che, la scorsa settimana, aveva fermato i lavori per valutare il percorso di vincolo monumentale del Monte Stella. Il Giardino dei Giusti è un luogo dove si celebrano i "Giusti" di tutto il mondo, personaggi che si sono contraddistinti per la lotta contro il totalitarismo.

L'assessore all'Urbanistica del Comune, Pierfrancesco Maran ha dichiarato: "Il parere del ministero e' sostanzialmente positivo e quindi ripartiranno i cantieri. Ci sono alcuni aspetti di miglioramento del progetto ma che sono marginali. Dopo una settimana di polemiche torniamo al punto di partenza: cioe' che il Giardino va fatto e il progetto va sostanzialmente bene". Maran ha poi ribadito che per il luogo "e' piu' adatto il vincolo paesaggistico rispetto al monumentale e su questo lavoreremo in sede di osservazioni".

L'intento del ministero dei Beni culturali e' quello di operare salvaguardando l'intenzione di Pietro Bottoni, architetto che ha realizzato il progetto del Monte Stella, di "ricreare una nuova armonia tra uomo e natura". Il ministero è d'accordo sul fatto di procedere con gli interventi al Giardino dei Giusti ma con delle modifiche nel progetto.