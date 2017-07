"Ripulire la terra dagli infedeli": egiziano arrestato e rimpatriato

Un 31enne egiziano, disoccupato, in Italia senza fissa dimora e' stato arrestato all'aeroporto di Malpensa per sospetta radicalizzazione e rimpatriato in seguito ad un provvedimento dell'autorita' giudiziaria il 12 giugno. Le prime informazioni su Ahmed Mohamed Nabawy Salem, questo il suo nome, sono state raccolte il 27 maggio dal nucleo informativo del comando provinciale dei carabinieri di Milano, venuto a conoscenza della presunta radicalizzazione del cittadino egiziano che e' poi stato identificato. Come riferito dai suoi parenti presenti in Italia e da alcuni conoscenti, nell'ultimo periodo Salem aveva manifestato un'ossessiva concentrazione sulla religione musulmana, esprimendo piu' volte la necessita' di stabilire la supremazia di quest'ultima in tutto il mondo per "ripulire la terra dagli infedeli".

Inoltre l'uomo era particolarmente aggressivo nei confronti di amici e parenti, specialmente in riferimento a discorsi di carattere religioso. Considerata la situazione, il 28 maggio, il 31enne avrebbe dovuto raggiungere l'Egitto con un volo in partenza da Malpensa: la famiglia infatti voleva farlo tornare in patria per evitargli problemi e aveva preso contatti con un cugino presente in Italia, dopo aver notato l'instabilita' psichica e alla luce dell'impronta "radicale" che stava assumendo. Al check in dell'aeroporto Salem era evidentemente alterato, non era quindi stato fatto imbarcare, si era allontanato dal cugino che lo aveva accompagnato e si era messo a vagare nell'area aeroportuale. E' quindi partita una attivita' di indagine condotta dal R.O.S. - Reparto Anticrimine di Milano e dal Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Milano che ha permesso di rintracciarlo nella tarda sera dello stesso giorno nei pressi dell'area cargo dell'aeroporto di Malpensa: aveva una spranga in mano e un oggetto appuntito in tasca. Il 31enne e' stato quindi portato all'ospedale di Busto Arsizio per accertamenti di natura psichiatrica.

A seguito dell'immediata proposta di espulsione formulata dal R.O.S. - Reparto Anticrimine di Milano, il 12 giugno, al termine del ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Busto Arsizio, Salem Ahmed Mohamed Nabawy e' stato collocato al C.I.E. di Torino per il successivo imbarco sul primo volo utile in direzione dell'Egitto.

Il Prefetto della Provincia di Varese ha valutato concreto il rischio di radicalizzazione violenta gia' emerso dall'attivita' di monitoraggio condotta da questo Reparto Anticrimine con il Nucleo Informativo del Comando Provinciale Carabinieri di Milano. L'attivita' e' stata coordinata da Alberto Nobili, coordinatore della Procura della Repubblica di Milano - IV Dipartimento Terrorismo ed Attivita' eversive, e da Rosaria Stagnaro della Procura della Repubblica di Busto Arsizio.