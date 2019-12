Riqualificazione dell’area dell’ex Garage Sanremo in via Zecca Vecchia, Milano

Il mese scorso è stata approvata dal Comune e dalla Soprintendenza la proposta preliminare di riqualificazione dell'area abbandonata dell'ex garage San Remo, a due passi dal Duomo. L'idea è di realizzare un nuovo albergo, dalle dimensioni simili al tessuto urbano preesistente. Nei giorni scorsi è stata presentata richiesta di Permesso di Costruire e a breve inizieranno le demolizioni.

Il progetto architettonico è stato sviluppato dal team dello studio RIMOND coordinato dagli architetti Barbara Pighi e Gregorio Praderio.

L’area di via Zecca Vecchia si presenta ad oggi come un vuoto del tessuto urbano in una zona centralissima, a due passi dal Duomo e dalla zona della vecchia Milano meglio conservata.

L’obiettivo del progetto è quindi quello di sanare questa ferita; di contrapporre al gesto violento di demolizione un esercizio paziente di ricostituzione del tessuto urbano.

Il progetto prevede l’insediamento di una struttura alberghiera di 194 camere di elevato livello qualitativo, in linea e a rinforzo della nuova attrattività internazionale della città di Milano e delle caratteristiche storiche della zona, ricca di monumenti e risorse culturali come la Biblioteca e la Pinacoteca Ambrosiana, da promuovere e valorizzare pienamente.

Da un punto di vista tipologico e morfologico la proposta si propone di ricostituire il tessuto urbano dell’isolato demolito a suo tempo, ripristinando la continuità con l’intorno rispettandone le altezze massime e gli orientamenti lungo le giaciture della città romana.

Lo scavo, in accordo con la Soprintendenza di Milano, diventerà occasione di un’ampia indagine sulla storia e sulle stratificazioni passate della città, data la sua prossimità con l’area dell’antico Foro Romano.

Il sottosuolo ospiterà, se sarà possibile in base alle indagini archeologiche che verranno effettuate, parcheggi pertinenziali a servizio anche delle forze dell’ordine che attualmente occupano la Piazza San Sepolcro. Questo consentirà, oltre alla sistemazione delle strade all’intorno dell’edificio, anche la riqualificazione pedonale di uno dei luoghi più significativi della città, oggi in qualche modo dimenticato.

Verrà inoltre ceduta e sistemata l'area a verde di via Scaldasole, già utilizzata oggi come giardino condiviso a servizio dei cittadini.

I lavori sull’area dell'ex garage, prima di demolizione e poi di scavo, inizieranno dopo Natale.