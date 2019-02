Caso 'tramezzino': Milano Ristorazione risarcisce le scuole

Più di 64mila euro è quanto Milano Ristorazione riconoscerà alle scuole che il 12 e 13 novembre scorsi avevano ricevuto il pasto di emergenza in occasione delle assemblee sindacali. Lo rende noto il Comune di Milano. Un caso quello del 'tramezzino ' che aveva sollevato parecchie polemiche tra i genitori per via della scarsa qualita' del cibo somministrato ai bambini.

"Abbiamo apprezzato a suo tempo la volonta' di Milano Ristorazione nel cercare una soluzione alternativa al pasto ordinario per far fronte alle difficolta' delle famiglie - dichiara l'assessore all'Educazione Laura Galimberti - e continuiamo ad avere piena fiducia nell'azienda che offre quotidianamente un servizio di qualita'. Il risultato pero' non e' stato soddisfacente e, anche se i tramezzini erano conformi dal punto di vista qualitativo, l'obiettivo del gradimento non e' stato raggiunto. Per questo, anche a fronte dei numerosi reclami ricevuti, non solo non abbiamo riconosciuto alla societa' l'importo sostenuto per l'acquisto, ma abbiamo anche chiesto di versare direttamente alle scuole una cifra analoga per l'acquisto di libri, materiale scolastico o per l'attivazione di progetti sull'educazione alimentare".

Sono state inviate 72 lettere ai Dirigenti scolastici delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado in cui si comunica la cifra che, in base al numero di studenti che hanno ricevuto il pasto in quei due giorni, sara' versata da Milano Ristorazione direttamente sui conti correnti degli Istituti comprensivi. Per quel che riguarda invece le Scuole dell'Infanzia paritarie comunali si sta elaborando un progetto per coinvolgere i bambini in progetti legati al tema dell'educazione alimentare.