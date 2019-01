Rischio "movida selvaggia" a Milano tra le pieghe della Manovra. Il caso

Rischio "movida selvaggia" a Milano tra le pieghe della Manovra

Il Comune di Milano contro i rischi di una "movida selvaggia" che potrebbe concretizzarsi grazie ad un articolo inserito dal Governo nella manovra economica approvata a fine 2018. Si tratta di un breve passaggio in cui si determina che per le attività produttive e commerciali nelle zone residenziali, non sarà più possibile appellarsi al Codice civile, ma si dovrà fare riferimento alla legge 447 del 1995 e alle regolative norme di attuazione. Con soglie del rumore più elevate e con un impedimento per i residenti a rivolgersi al giudice civile per verificare la regolarità delle stesse. Come riportato dal quotidiano Il Giorno, l'assessore Cristina Tajani boccia l'articolo "nel merito, ma anche nel metodo": "Questa modifica per noi non è una buona notizia - spiega -, perché va a compromettere quell’equilibrio così delicato tra le esigenze dei gestori dei locali e di chi li frequenta, da una parte, e le altrettanto legittime esigenze alla quiete di sera e di notte dei residenti nelle zone della movida. Ho già visto che alcuni comitati milanesi dei residenti hanno manifestato la loro preoccupazione".

"Il metodo che stiamo proponendo sia a Confcommercio che ai Comitati cittadini per venire incontro alle esigenze di tutti - spiega Tajani -: costruire Patti di autoregolamentazione zona per zona. Alcuni locali in via Lecco hanno aderito". C'è un altro punto: "quello del Governo è un intervento inaspettato, perché non è stato preceduto da nessun confronto né in sede Anci né altrove. Per l’ennesima volta una norma sul commercio è costruita dall’alto e non dal basso. Se mai si aprirà un tavolo di confronto con il Governo, chiederemo all’esecutivo di modificare la nuova legge e tornare alla norma precedente, che non è perfetta ma che rappresenta un giusto equilibrio tra le diverse esigenze".