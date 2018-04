Rissa a Milano: romeno 43enne morto nella notte in ospedale

Rissa a Milano: romeno 43enne morto nella notte

Un romeno di 43 anni e' morto questa notte all'ospedale San Raffaele in seguito a dei colpi ricevuti durante una rissa a Milano. Secondo la ricostruzione della polizia uno straniero lo ha colpito al volto in via Padova e poi e' scappato. Tutto e' avvenuto alle 21.30 circa, quando una volante della Questura e' intervenuta a in via Padova all'uscita di un bar all'altezza del civico 179 per una aggressione. La vittima, con numerosi precedenti, e' stata inoltre soccorsa dal 118 inizialmente in codice verde, visto che le sue condizioni non sembravano preoccupanti. Poi pero' l'uomo e' morto verso l'1,30 di stanotte per emorragia cerebrale