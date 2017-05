Milano: rissa fra gruppi rivali al Corvetto, un ferito grave al Policlinico



Un giovane filippino e' stato seriamente ferito a coltellate, ieri sera verso le 20.40 a Milano, in una lite fra connazionali scoppiata in un giardinetto in via Bacchiglione alla periferia della citta'.



Lo straniero non e' stato ancora identificato: e' stato trasportato in 'codice rosso', anche se per ora non appare in pericolo di vita, al Policlinico dove gli e' stata riscontrata una ferita al fianco. Le indagini sono condotte dai carabinieri