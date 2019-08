Rissa per una donna a Pioltello: gravissimo ecuadoriano

Una rissa per uno sguardo di troppo e' finita con un uomo in coma la scorsa notte a Pioltello, nel Milanese. L'episodio e' stato ricostruito dai carabinieri che hanno arrestato un italiano di 26 anni residente nel comune dell'hinterland. Il giovane, pregiudicato, e' accusato di lesioni personali gravissime per avere ferito con una bottiglia un ecuadoriano e un peruviano, entrambi 23enni. Il fatto e' accaduto ai giardini di via Cilea, dove i due 23enni si sono avvicinati alla fidanzata 21enne dell'italiano, probabilmente facendo qualche commento di troppo. Da qui la reazione del 26enne: ha preso una bottiglia rotta da terra e ferito i rivali, quindi li ha lasciati sul posto ed e' scappato. Nel frattempo e' stato chiamato il 118, i cui sanitari sono intervenuti trovando il peruviano con una ferita al braccio, guaribile in 29 giorni, mentre l'ecuadoriano e' in condizioni molto gravi. Portato d'urgenza al San Raffaele e ricoverato in un primo momento in coma, ha poi ripreso conoscenza. Stamattina le sue condizioni sembravano ancora molto gravi, ma stabili. L'italiano si e' presentato alla tenenza dei carabinieri, raccontando i fatti.