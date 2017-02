Ristorante solidale al via a Milano, pasti caldi a domicilio



Il problema degli sprechi alimentari ha dimensioni enormi: secondo la Fao, un terzo del cibo prodotto viene sprecato. Nel nostro paese il 43% di questo spreco avviene tra le mura domestiche. Ma i ristoranti non sono da meno. Anzi l'80% sente fortemente il problema.



Ecco perche' Just Eat, azienda attiva nel mercato dei servizi per ordinare pranzo e cena a domicilio, ha pensato a un progetto che li coinvolga: il Ristorante Solidale. L'iniziativa patrocinata dal Comune di Milano, nata grazie alla collaborazione tra Just Eat, Caritas Ambrosiana e Pony Zero, presentata oggi a palazzo Marino, prevede la consegna di pasti caldi a domicilio a persone in difficolta'. La partenza e' immediata: verranno distribuiti oggi i primi 38 pasti consegnati a tre comunita' milanesi di Caritas oltre a 100 pizze donate al Refettorio Ambrosiano.



Per adesso la 'consegna' dei pasti avverra' una volta al mese, ma non si esclude che si possa incrementare l'offerta e allargare l'iniziativa ad altre citta', come Roma e Torino. Tutto questo sara' facilitato dalla legge 166 la cosiddetta anti-spreco, che prevede agevolazioni fiscali per chi recupera e dona cibo, per la quale si attendono i decreti attuativi. Lo ha fatto notare l'assessore alle Politiche per il Lavoro, Attivita' produttive e Commercio Cristina Tajani, ricordando anche l'attenzione di Milano per i temi dell'alimentazione, a cui sara' dedicata una intera settimana, la Food city, in programma a maggio. Al progetto di oggi si e' arrivati anche dopo aver condotto un'indagine su un campione di 500 ristoranti affilati a Just eat. "Emerge come per l'83% dei ristoranti la problematica dello spreco sia un tema importante su cui il 77% ritiene di poter contribuire attivamente - ha spiegato Daniele Contini, Country Manager di Just eat in Italia - . Significativo notare come i ristoranti buttino via il cibo, il 24% ogni giorno, il 26% piu' di una volta alla settimana e il 50% una volta alla settimana".