Ristruttura casa nel Milanese: scopre cadavere di un uomo murato

Lo scheletro di un uomo sui 30-40 anni e' stato trovato in un muro di una villetta a Senago, a cavallo tra la provincia di Milano e la Brianza. A fare la macabra scoperta e' stato il proprietario dello stabile durante alcuni lavori di ristrutturazione. Le ossa erano in una cavita' del muro in una dependance della casa, che si trova nella stessa proprieta'. Per le indagini sono stati chiamati i carabinieri di Desio e il nucleo investigativo di Monza