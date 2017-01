Ritrovate 500 bici rubate in un capannone del Milanese

La Guardia di Finanza di Rho ha ritrovato in un capannone di Cornaredo 500 biciclette per un valore stimato di 100 mila euro. Il capannone, secondo una nota, era nella disponibilita' di un cittadino peruviano, che non era in possesso di documenti che dimostrassero la provenienza delle bici ed e' stato denunciato per il reato di ricettazione. Le attivita' di indagine, delegate dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, David Monti, hanno permesso di accertare, con il contributo della Polizia Locale di Milano, che le biciclette rinvenute erano stato rubate. Tutte le foto delle biciclette ritrovate sono state pubblicate sulla pagina Facebook "Bici rubate e ritrovate - Milano" della Polizia Locale di Milano aperta da maggio 2016, in modo da permettere il riconoscimento da parte dei legittimi proprietari che potranno rivolgersi, per rientrarne in possesso, al Gruppo di Rho o alla Polizia Locale di Milano presentando formale denuncia, corredata dalla documentazione che ne attesti la proprieta'