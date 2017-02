Rivoluzione nel credito milanese. Arriva l'ente "anti-pressioni"

di Fabio Massa



Avete presente le azioni ad alto rischio, i bond argentini, e tutti gli altri artifici finanziari (subprime, derivati etc) che hanno impestato la nostra economia? E anche le vecchiette truffate, i piccoli azionisti usati come vacche da mungere? Ora sarà più difficile. Il motivo? Un accordo sulle "pressioni commerciali" tra le organizzazioni sindacali e gli istituti bancari. "In pratica si parla di un ente bilaterale che verifica come lavorano gli operatori allo sportello e quali prodotti vengono messi in vendita - spiega Eros Lanzoni, segretario della First Cisl di Milano - Come sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni siamo felici di aver finalmente ottenuto uno strumento che eviti le pressioni sui clienti e che eviti che i lavoratori siano obbligati a piazzare prodotti finanziari che a volte non tengono conto dei profili degli investitori".



Che cosa vuol dire? "La storia parla chiaro - continua Lanzoni - sono dieci anni che nel settore del credito gli istituti e le aziende pagano dei premi ai collaboratori che non sono formalizzati, ma sono discrezionali, non contrattati e unilaterali. In pratica, le banche e le assicurazioni decidono quali lavoratori premiare. E vengono premiati ovviamente quelli che riescono a forzare i profili dei clienti".



Una situazione assolutamente esplosiva, a Milano. "Milano è la piazza finanziaria più importante d'Italia. Qui da noi speriamo che questo ente bilaterale possa far capire appieno la propria utilità. La pressione commerciale a Milano è fra le più alte del Paese". A Milano è anche in corso una nuova fase di contrazione dell'occupazione: "Basti pensare che Barclays ha annunciato 97 esuberi. State Street, una banca americana, ha messo fuori altri 200 esuberi. Per CartaSì siamo in attesa che annuncino una procedura che riguarderà presumiamo circa 150 persone". Insomma, c'è tanto da lavorare. In piena trasparenza.



