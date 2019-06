Robecco, battuta sull'abito della sposa: il matrimonio finisce in rissa

Il matrimonio finisce in rissa con l'arrivo dei carabinieri: è accaduto domenica in un agriturismo di Robecco sul Naviglio, ne Milanese. Tutto sarebbe scaturito da una improvvida battuta del cognato sul vestito della sposa, che ha portato in particolare alla violenta reazione del fratello di lei, culminata con una vera e propria scazzottata. Alla rissa hanno preso parte anche lo sposo e la moglie del fratello dello sposo, colui che con il suo commento ha scatenato le reazioni. Quando sono arrivati i carabinieri, gli animi si erano già calmati. Ma il fratello dello sposo e la consorte hanno concluso il ricevimento al pronto soccorso, trasportati a Magenta dall'ambulanza per le medicazioni del caso. Non risulta che siano state presentate denunce.