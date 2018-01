Rogo in un magazzino abbandonato. Allarme nube chimica nel pavese

Allarme nube chimica nel pavese. Un capannone di ampie dimensioni è infatti un rogo di fiamme e fumo. A Corteolona e Genzone, lungo la provinciale 31, nel pavese, è divampato dopo le 21.30 un incendio che sta diffondendo una nube chimica su buona parte della Bassa pavese soprattutto tra Belgioioso e Miradolo Terme. Secondo l'agenzia ANSA il capannone risulta essere in disuso da tempo ma i residenti spiegano di aver visto, negli ultimi mesi, camion entrare e uscire scaricando materiale. I sindaci del territorio, in prima linea il primo cittadino di Corteolona e Genzone Angelo Della Valle ma anche il sindaco di Inverno e Monteleone Enrico Vignati raccomandano di non uscire di casa se non e' strettamente necessario, di non sostare all'aperto e non aprire le finestre.