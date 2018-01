Rogo nel capannone dei rifiuti, Gori: "Lombardia regione più inquinata"

"La Lombardia è oggi la Regione più inquinata d'Italia, soggetta a fenomeni oscuri come lo smaltimento illecito di rifiuti", ha dichiarato a proposito del rogo nel capannone dei rifiuti a Corteolona, dopo essersi recato sul luogo dell'incendio.

"Occorre rafforzare i controlli che sono di competenza in primo luogo della Regione attraverso Arpa, che purtroppo l'amministrazione di centrodestra in questi anni ha depotenziato, riducendone le sedi e il personale. Va invertita la rotta, servono più risorse per l'agenzia per l'ambiente e una cabina di regia che, soprattutto in territori come questo, tenga insieme l'attività d Arpa, Ats e delle forze dell'ordine, per prevenire ed evitare fenomeni come quello di Corteolona. Serve infine un piano di smaltimento dei rifiuti plastici che a differenza del passato non sono più appetibili sul mercato, in particolar modo quello cinese, e che vengono sempre più stoccati illegalmente. La Regione se ne deve fare carico".