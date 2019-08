Rogoredo, Bolognini: "Intervento che va oltre la stazione, si rilancia l'area"

"Quello di Rogoredo e' un intervento a tutto campo. Non solo la stazione ferroviaria, ma anche un'attenta politica di rigenerazione urbana e un'azione mirata a contrastare il degrado che colpisce la zona del bosco con un presidio socio-sanitario operativo da gennaio, che ha permesso di intercettare diversi giovani tossicodipendenti". Cosi' l'assessore alle Politiche sociali, Abitative e Disabilita' della Regione Lombardia Stefano Bolognini, oggi, su delega del presidente della Giunta regionale Attilio Fontana, all'inaugurazione del nuovo hub ferroviario di Milano Rogoredo.

"Oggi - ha spiegato l'assessore Bolognini - 'certifichiamo' il miglioramento della stazione, che e' un punto di accesso importante per i turisti, per i lavoratori, per i Milanesi. Migliora il livello di sicurezza con il potenziamento della Polfer e degli addetti alla security privata nell'area della stazione". "Ma - ha tenuto a precisare - aumentano anche gli interventi che la Regione Lombardia fa nel territorio: siamo intervenuti per realizzare strutture di housing sociale, portando famiglie e giovani che certamente contribuiranno a migliorare il livello qualitativo di questo quartiere". "Se poi pensiamo - ha concluso Bolognini - che qui verra' realizzato il villaggio olimpico per i Giochi invernali diMilano Cortina 2026, possiamo dire di aver intrapreso ladirezione giusta e che a Milano il Governo, la Regione e ilComune hanno fatto sistema, per provare a gestire al meglio ilfuturo di tutta la zona di Rogoredo".

In merito al potenziamento della Polfer, si è espressa anche l'onorevole Federica Zanella, deputata milanese di Forza Italia, dichiarando: "Ci felicitiamo del ritorno dopo 15 anni della polizia ferroviaria all’interno della stazione di Rogoredo, con la quale il ministero dell’Interno ha dato attuazione alla mia interrogazione parlamentare presentata lo scorso ottobre dopo aver dato immediata disponibilità di intervento". "Si tratta - ha aggiunto - di un primo presidio di legalità per contrastare lo spaccio e il degrado del cosiddetto “boschetto della droga”, una tra le principali piazze di spaccio europeo, nonché di un impegno mantenuto assunto in campagna elettorale con i residenti della zona. Per troppi anni infatti la situazione è stata fortemente sottovalutata dai governi di centrosinistra, mentre il tema della sicurezza era al centro del programma politico di Forza Italia e del centrodestra che si è presentato alle scorse elezioni. C’è ancora molto da fare, ma oggi possiamo ritenerci soddisfatti per questa bella vittoria".