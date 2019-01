Rogoredo: fermato autore del ferimento nel bosco della droga

Rogoredo: Polizia ferma autore del ferimento nel bosco

La Polizia di Stato ieri sera ha eseguito un fermo di Polizia Giudiziaria per tentato omicidio nei confronti di un 24enne, italiano con precedenti, ritenuto responsabile del ferimento di un cittadino marocchino di 22 anni al 'bosco della droga' di Rogoredo.

Le indagini sono state svolte dalla Squadra Mobile e dal Commissariato Mecenate della Questura di Milano dopo il fatto accaduto martedi' mattina in via Sant'Arialdo quando un cittadino marocchino e' stato ferito gravemente alla gola con un coltello dopo una lite. La vittima e' stata notata e soccorsa subito da una volante del Commissariato Mecenate in servizio di perlustrazione e trasportata con l'ambulanza in ospedale dove e' stata sottoposta ad un intervento chirurgico.

I poliziotti sono riusciti ad identificare il presunto responsabile dopo alcuni accertamenti e anche grazie alla testimonianza resa da un amico della vittima presente durante la lite. Ieri sera l'autore dell'accoltellamento e' stato rintracciato dagli agenti in zona Corvetto e sottoposto a fermo di PG in attesa di convalida, dopo essere stato riconosciuto dalle foto segnaletiche sia dalla vittima che dal suo amico testimone dei fatti.