Rogoredo, via libera dal Viminale a posto Polizia ferroviaria

E' stato istituito il posto di Polizia Ferroviaria a Rogoredo. Lo conferma il Viminale, spiegando che "sono gia' stati individuati i locali che ospiteranno gli agenti: i lavori dovrebbero concludersi entro meta' aprile".

La decisione ribadisce l'impegno per controllare il territorio, impegno testimoniato dai numeri: dal primo ottobre 2018 al 22 gennaio 2019, nell'area del Boschetto si sono moltiplicati gli interventi delle forze di polizia con 907 persone identificate, 45 denunce per spaccio, 24 arresti, 93 proposte di foglio di via obbligatorio, 40 provvedimenti di allontanamento e ingenti sequestri di droga.

"Entro le prossime settimane si completeranno gli ultimi rinforzi nelle questure lombarde - spiega il ministro dell'Interno, Matteo Salvini - in questi giorni arriveranno a Milano altri 25 agenti, piu' i 2 al commissariato di Monza. Il governo ha deciso di bloccare il taglio delle specialita' di polizia come la Postale, la Stradale e, appunto, la Ferroviaria per dare maggiore sicurezza ai cittadini. In quest'ottica va letto il piano di assunzioni, dopo anni di sacrifici e stop del turnover, che permettera' al Paese di avere 8 mila donne e uomini in piu' tra forze dell'ordine e vigili del fuoco. In questi giorni sono in arrivo i fondi per la videosorveglianza per i Comuni che hanno vinto l'ultimo bando, ma tra decreto sicurezza e decreto semplificazione abbiamo messo a disposizione altri 110 milioni per gli enti locali che intendono installare telecamere. Sono passi importanti ma non intendiamo fermarci. Dalle parole ai fatti".

"Applaudo alla decisione del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, di istituire un posto fisso di Polizia Ferroviaria a Rogoredo nella stazione ferroviaria e della metropolitana, stazione utilizzata come porta d’accesso dai pendolari della droga per accedere al vicino boschetto della droga. La presenza di un presidio fisso della Polizia e di uomini in divisa servirà non solo per monitorare l’area tra la stazione e il boschetto e garantire la sicurezza dei viaggiatori di passaggio nella stazione ma anche come deterrente per pusher e tossici. Un’altra risposta concreta ad una richiesta del territorio e dei cittadini." Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda.