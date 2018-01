Roma, ecco i leghisti in corsa. Salvini sceglie la zona 1. Inside

di Fabio Massa



Il gioco adesso è a cercare di accaparrarsi i collegi. Tra Forza Italia e Lega Nord, la spartizione sta per cominciare, in tutta la Lombardia. Del resto, con l'onda di centrodestra che sta montando, è un problema fino a un certo punto. Diciamo che è una opportunità, sebbene gli appetiti siano tanti e la quadra da trovare non semplicissima. In particolare negli equilibri interni, perché la Lega Nord la vuole fare da padrona nei nuovi assetti "romani". In tanti aspirano a trasferirsi a Roma, o a tornare nel caso in cui ci siano già stati. Secondo rumors raccolti da Affaritaliani.it Milano un nome eccellente che vorrebbe tornare nella capitale è l'assessore più potente di tutti in Regione Lombardia, quel Massimo Garavaglia che di fatto è il regista di ogni operazione portata avanti da Roberto Maroni. Poi c'è la pattuglia dei milanesi. Sicuramente Alessandro Morelli, Igor Iezzi, Fabrizio Cecchetti (che è commissario di Milano e che proprio in questi giorni ha fatto recapitare una serie di raccomandate di "declassamento" ad alcuni militanti), Laura Molteni, Jari Colla. In particolare la Molteni è favorita dal fatto di essere donna. Un dettaglio non da poco in tempi di alternanza di genere. Certo, soprattutto su Milano la quadra andrà trovata con Mariastella Gelmini, che ovviamente si candida, ma anche con Pietro Tatarella, che aspira a un posto nella sua zona, Baggio-San Siro, con la fedelissima del Cavaliere Licia Ronzulli. Per non parlare di Fratelli d'Italia: Ignazio La Russa aveva preannunciato che voleva candidarsi al Senato, ma quando questo implicava prendere le preferenze. Ora chissà. Idem per la Santanché, che tradizionalmente gravita su Milano. E Matteo Salvini? Matteo Salvini competerà nel collegio più difficile di tutti perché è l'unico che la sinistra può dare come davvero contendibile, ovvero zona 1 a Milano. Pare sia intenzionato a giocarsela là. Su Monza, alla Centemero verrà affiancato il leghista Massimiliano Romeo, attuale capogruppo in Regione. Poi c'è l'assessore di Garbagnate Fabio Boniardi, e - secondo alcuni - anche l'assessore di Sesto San Giovanni Claudio D'Amico. Per entrambi potrebbero spalancarsi le porte di Roma. Per la Regione Lombardia, su Milano, i nomi sono sempre gli stessi. Riccardo Pase, sicuramente, e sicuramente Gianmarco Senna. Molto voglioso di correre anche Massimiliano Bastoni, in rappresentanza della minoranza interna.



