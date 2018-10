Ronde neo fasciste a Brescia: denunciati membri dei Brixia Blue Boys

Ronde cittadine armati di manganello e simboli neo fascisti, denunciati i responsabili di una associazione bresciana.

Nelle scorse settimane, nel corso della attività di monitoraggio svolta dalla Polizia sulle associazioni e movimenti che si propongono di svolgere beneficenza e ausilio alla comunità cittadina, è stata avviata dalla Digos bresciana un'indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, in merito all'Associazione Brixia Blue Boys, operante nel bresciano, che ha portato all'esecuzione di provvedimenti di perquisizione e sequestro a carico della sede dell'Associazione e dei suoi appartenenti.

Le ipotesi di reato contestate ai membri dell'associazione sono quelle di usurpazione di funzioni pubbliche e porto illecito di armi e strumenti atti ad offendere. Dalle indagini svolte è infatti emerso che, oltre a non essere iscritta nel registro prefettizio delle associazioni benefiche, il sodalizio Brixia Blue Boys si proponeva, nello statuto, sia lo scopo benefico di fornire aiuto e solidarietà ai bisognosi, ma anche una concreta attività finalizzata alla "prevenzione e contrasto della criminalità", prerogativa quest'ultima di esclusiva competenza delle Forze di Polizia.

Secondo quanto spiegato dall'Agi, l'esercizio arbitrario di specifiche ed esclusive funzioni pubbliche era perpetrato tramite vere e proprie "Ronde" eseguite secondo schemi operativi ben definiti, da soggetti con vere e proprie uniformi, mai omologate né autorizzate dagli enti preposti, organizzati gerarchicamente e orientati politicamente verso ideologie di estrema destra.

All'esito delle perquisizioni effettuate, sono state sequestrate armi da taglio, sfollagente, strumenti atti ad offendere e un fucile detenuto illegalmente, oltre ai capi di vestiario indossati dal gruppo, contraddistinti da stemmi e distintivi, che hanno creato nella collettività il chiaro equivoco che si trattasse di personale appartenente ad enti pubblici preposti al controllo e alla prevenzione dalla criminalità, ovvero ad Istituti di vigilanza privata. Nella parte interna delle giubbe utilizzate sono stati rinvenuti simboli e stemmi chiaramente riferibili al fascismo.

Solidarietà da Forza Nuova: "Buona volontà identica a quella dei nostri militanti"

Solidarietà nei confronti dei Brixia Blue Boys è stata espressa da Forza Nuova Brescia. "Il ritrovamento di simboli e gadget di ispirazione fascista - si legge in una nota di Fn - , è l'unica parte che fa sorridere. La nostra solidarietà è immediata e spontanea nei confronti di questi volontari che dimostrano la stessa buona volontà dei nostri militanti impegnati nelle consuete passeggiate per la sicurezza, volutamente riconoscibili e per questo direttamente supportati dai cittadini dei vari quartieri degradati, e che non commettono nessun crimine".

Forza Nuova ha sottolineato come continuerà con la "consueta tranquillità a percorrere le strade ed i luoghi della città e della provincia in cui il degrado ed il senso dell'abbandono è forte come lo è la richiesta di sicurezza da parte dei cittadini onesti che si sentono abbandonati dallo stato e dalle sue istituzioni". "Nessuna volontà di sostituirsi alle forze dell'ordine - hanno detto a Forza Nuova - ma il buonsenso e la voglia di tornare a rendere i quartieri più vivi e più sicuri".