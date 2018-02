Rota, il ritorno al Montecristo. Colloquio riservato con l'amico Tabacci

Bruno Rota e Bruno Tabacci

di Fabio Massa

Hanno richiesto la saletta riservata, due vecchi amici, al celebre ristorante Montecristo di corso Sempione, Milano. E chissà di cosa avranno parlato, magari davanti a uno di quei crudi di pesce che costituiscono il piatto forte della casa. I due in questione sono Bruno Tabacci, ex assessore al bilancio della Giunta Pisapia, ex candidato alle primarie del partito democratico, attuale passepartout dei Radicali in Parlamento e sempre e comunque orgogliosamente democristiano. Il secondo è un altro Bruno, ovvero Rota. Ex presidente di Atm, ex giornalista del Sole 24 Ore, ex uomo forte dei trasporti di Milano e speranza ben presto tradita dei Cinque Stelle romani, che vedevano in lui l'uomo della provvidenza per la disastrata Atac. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, i due si sarebbero visti nel weekend per confabulare a lungo in un posto, appunto, appartato. Chissà se Tabacci avrà chiesto a Rota qualche consiglio: in fondo il manager di Domodossola la zona 1 di Milano, collegio nel quale si candida Tabacci, la conosce bene...

