Rotary, a Milano il governatore più giovane del mondo

Rotary: a Milano il governatore piu' giovane al mondo

Attenzione alle nuove poverta', alle esigenze del mondo del lavoro, delle famiglie e dell'ambiente. Sostegno nell'inclusione dei migranti e nella risoluzione delle fragilita'. Coinvolgimento delle comunita', di giovani e meno giovani, vicine e lontane. Sono i progetti del nuovo Governatore del Distretto Rotary 2041, Andrea Pernice, giornalista e imprenditore, che sara' in carica come Governatore del distretto metropolitano milanese, dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 e guidera' un Distretto composto da 50 Rotary Club e 2.400 soci.

Con i suoi 42 anni sara' il Governatore Rotary piu' giovane del mondo, aspetto che intende declinare in chiave propositiva per l'Organizzazione, lavorando per "attualizzare" l'universo Rotary aprendo sempre di piu' ai giovani. Per questo, saranno attivati numerosi progetti con le scuole e gli atenei del Distretto milanese. "La nostra societa' ha sempre piu' bisogno di attenzione. Sono tante le sfide che ogni giorno abbiamo davanti e un incarico prestigioso come quello che sto per ricoprire, mi riempie di orgoglio ma anche di senso di responsabilita'" - ha dichiarato il neo Governatore Pernice.