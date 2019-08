Ruba al terminal dei pullman a Lampugnano, arrestato

Un uomo è stato visto frugare tra i bagagli da alcuni viaggiatori in una banchina del terminal dei pullman Flixbus di Lampugnano. Allontanatosi dopo aver commesso un furto, il 44enne e' stato poi arrestato. Gli agenti lo hanno infatti rintracciato poco lontano da lì, in via Natta, con addosso ancora un telefono cellulare appena rubato. E' accusato di furto aggravato.