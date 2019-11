Rubano beni lusso per oltre 800 mila euro, 7 arresti a Milano



La Polizia di Stato di Milano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone, un italiano e sei sud-americani, accusati di far parte di una banda specializzata in furti di beni di lusso commessi in danno di esercizi commerciali, prevalentemente di abbigliamento, telefonia e di ottica, per un valore stimato superiore a 800 mila euro: furti portati a termine a Milano tra aprile 2017 e giugno 2018.



Le indagini svolte dalla Squadra mobile della questura di Milano hanno ricostruito "l'esistenza di una associazione stabile operante attraverso un proprio schema collaudato, dall'individuazione dell'obiettivo alla commissione dei reati, e i cui componenti hanno agito ciascuno con uno specifico ruolo".