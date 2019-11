Rubavano moto per rivendere pezzi, 8 arresti tra Lombardia ed Emilia Romagna

I carabinieri di Riccione hanno eseguito, nelle province di Rimini, Milano e Como, otto provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di motociclette di un noto marchio italiano, nonché alla ricettazione e al riciclaggio. Una persona è finita in carcere e sette ai domiciliari. Le indagini, partite nel luglio 2018 dopo il furto di numerose moto tra Rimini, Riccione e Misano Adriatico durante lo svolgimento di un importante evento nel settore motociclistico, il 'World Ducati Week di Misano Adriatico', hanno consentito di disarticolare il gruppo criminale. Come ricostruito dai militari, il gruppo, trasportava le moto rubate nel capoluogo lombardo per smontarle e poi reimmetterne i pezzi su un mercato parallelo di pezzi di ricambio. Altre sei persone sono state sottoposte a misure alternative alla detenzione per aver favorito a vario titolo l'operato dell'associazione. Nel mirino dei carabinieri sono finite otto persone residenti nelle province di Rimini, Milano e Como, ritenuti appartenenti, a vario titolo all'associazione.

Contestualmente sono stati notificati nei confronti di altri indagati sei provvedimenti cautelari alternativi alla detenzione, ossia l'obbligo di dimora e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno arrestato in flagranza quattro persone il 20 luglio 2018 dopo il furto di due motocicli, recuperati e restituiti ai proprietari. Hanno inoltre recuperato altre cinque motociclette rubate in provincia di Rimini e scoperto a Rimini l'esistenza di una base logistica, all'interno della quale venivano accantonati e smontati i mezzi rubati. Le componenti dei motocicli venivano quindi imballate e trasportate per la successiva vendita a Milano su un mercato parallelo. I particolari dell'operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa alle ore 11 al Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini.